Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

Orikum
23
Qender Vlore
10
569 obiektów total found
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
🔑🏡 APARTAMENT ZA WYNAJEM 2 + 1 W DOKONANIU SZKOŁY "ALI DEMI", VLORA.📍 Lokalizacja: Sadik Zot…
$714
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
🏨🔑 DLA WYŻYCIA - HOTEL NEAR MURADIES, VLORA💰 ROCZNY WYNAK: 30 000 EUR📍 OPIS LOKACJI:Ten hote…
$35,630
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 9
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 600 EUR / miesiąc📐 Powierzchnia: 70 m …
$712
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
💶 Cena: 550 EUR / miesiąc📐 Powierzchnia działki: 500 m ²🏠 Powierzchnia budynku: 100 m ²🕒 Wyn…
$651
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 170 m²
🌊🏖️ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAPROPONOWANA NA FRONTLINE - LUNGOMARE, VLORA.Pomieszczenia znajdują s…
$4,157
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Price: 650 Euro/Month ✅ Location: Kombinati i Peshkut, Vlore ✅ Possibility to rent a parki…
$757
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA.📍 Niedaleko Pirro Hotel💶 Cena: 500 EUR / miesi…
$585
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
Mieszkanie 1 + 1 Lungomare Vlore! Apartamenty do wynajęcia w pobliżu morza. Doskonała lokali…
$406
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
✅ Cena: 900 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Za restauracją Brooklyn, VloreApartament znajduje s…
$1,081
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
🌳🏡 Dla Rent Second FLOOR VILLA Near KUZUM BABA, VLORAW cichej i pięknej okolicy w pobliżu pr…
$578
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Dom 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
✅ Price: 400 Euros/Month ✅ Location: “Hajro Cakerri” neighborhood, Vlore ✅ Second floor area…
$452
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 350 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: W barze Da Vinci, Lungomare✅ Dostępne do wynajęcia …
$421
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Dom 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 300 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko Saint Tropez, VloreObszar, w którym znajd…
$360
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Czynsz za długi termin! Apartament 2 + 1 w vlore. Apartamenty znajdują się w okolicy Hamilto…
$348
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Orikum, Albania
Mieszkanie
Orikum, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5
Apartament 2 + 1 w Diamond Hill Resort & SPA Vlore na czynsz długoterminowy!. 2 sypialnie, 1…
$580
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
✅ Cena: 450 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Stacja benzynowa "Rira", VloreObszar, w którym znaj…
$529
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Bliźniak 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 300 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: W supermarkecie "Conad", VloreObszar, w którym znaj…
$346
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko szkoły marynarki wojennej💶 Cena: 45…
$524
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się w cichej i bezpiecznej okolicy, z łatwym dostępem do plaż i centrum …
$453
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
✅ Cena: 35,000 Leke / Month (negocjowalne)✅ Lokalizacja: w pobliżu Diamond Hill Vlore✅ Powie…
$407
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Jeśli szukasz mieszkania w Vlora z widokiem na morze, jest to idealne połączenie komfortu i …
$591
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
✅ Cena: 400 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko Union Bank, Vlore- Skele Boulevard✅ Powie…
$456
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W TRANSBALLKANIKE, VLORA📍 Naprzeciwko oleju gega💶 Cena: 450 euro …
$504
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko Hannover Bar💶 Cena: 350 EUR / miesi…
$408
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
🏘 W RENT PRIVATE HOUSE 1 + 1 IN 7 PALLATET, VLORA.💸 Cena: 300 euro / miesiąc📍 Rozmieszczenie…
$351
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
✅ Cena: 350 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Rr. Aristill Kokoshi, Vlore✅ Powierzchnia: 68m2Obsz…
$418
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 10
Apartament 2 + 1 na wynajem długoterminowy;dobrze i całkowicie furnituret,tylko 5 min pieszo…
$345
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Na czynsz! Apartament 2 + 1 w Vlora! Apartament znajduje się na 3 piętrze, jest winda, 2 syp…
$290
za miesiąc
Zostaw prośbę
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket 💶 Price: €350…
$408
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 25,000 Leke / Miesiąc✅ Położenie: Niedaleko Aleksandrii, Vlore PrzewodniczącyObszar,…
$295
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano

Typy nieruchomości w Bashkia Vlore.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne

Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z Widok na góry
Realting.com
Udać się