Wynajem długoterminowy nieruchomości w Qender Vlore, Albania

Działki w Panaje, Albania
Działki
Panaje, Albania
Powierzchnia 7 000 m²
Land for sale in the Valis area, only a few minutes away from Tirana, accepted for construct…
$586
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 400 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko szpitala, Vlore✅ Drugie piętro prywatnego…
$468
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Kanine, Albania
Dom 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/2
✅ Cena: 400 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Kanine, VloreObszar, w którym znajduje się dom jest…
$466
za miesiąc
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA w Risili, Albania
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA
Risili, Albania
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA🏷 Cena: 400 euro / miesiąc📐 Powierzchnia: 130 m2 R…
$463
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Kanine, Albania
Dom 2 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 550 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Kanine, VloreObszar, w którym znajduje się dom jest…
$627
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 400 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko szpitala, Vlore✅ Drugie piętro prywatnego…
$468
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Kanine, Albania
Dom 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
✅ Cena: 700 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: W centrum KaninyObszar, w którym znajduje się apart…
$727
za miesiąc
Mieszkanie w Kanine, Albania
Mieszkanie
Kanine, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 5
Apartament 2 + 1 na wynajem długoterminowy. Apartament znajduje się w doskonałej lokalizacj…
$348
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Kanine, Albania
Dom 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
✅ Cena: 500 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Kanine, VloreObszar, w którym znajduje się dom jest…
$582
za miesiąc
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 300 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko szpitala, Vlore✅ Drugie piętro prywatnego…
$351
za miesiąc
