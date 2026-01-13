Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Bashkia Durres, Albania

mieszkania
234
domy
6
nieruchomości komercyjne
62
303 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/9
Apartament 1 + 2 z balkonem,90 metrów kwadratowych, podłoga -4, windaApartament znajduje się…
$640
za miesiąc
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/9
Apartament znajduje się na 2 piętrze nowego budynku bez windy, w pobliżu stadionu w Vala Par…
$432
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się na 4 piętrze budynku naprzeciwko Trybunału, który jest zorganizowany…
$409
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się na 3 piętrze budynku bez windy. Jest zorganizowany w korytarzu, któr…
$583
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się na czwartym piętrze od podłoża w budynku bez windy w pobliżu szkoły …
$407
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/4
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze czteropiętrowej willi w Ish- Kenete, Durres. Ob…
$524
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze mieszkalnym budynku z windą i widokiem na morze…
$698
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Powierzchnia handlowa znajduje się na plaży, na parterze (poziom 0) i ma powierzchnię 30m2. …
$467
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
1 + 1 apartament w centrum Durrës jest dostępny na wynajem długoterminowy (jeden rok lub wię…
$759
za miesiąc
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/4
Apartament znajduje się na trzecim piętrze czteropiętrowej willi w Ish- Kenete, Durres. Obie…
$524
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Studio apartament znajduje się na 1 piętrze budynku w dzielnicy plaży Durres, na drugiej lin…
$233
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Apartament znajduje się na 2 piętrze budynku z windą w kompleksie EKA na plaży. Apartament j…
$465
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Ten uroczy apartament z dwoma sypialniami znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka …
$934
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Na wynajem długoterminowy (umowa na rok i dłużej) jest 1 + 1 mieszkanie w Plazh Rota Kuqe ob…
$468
za miesiąc
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Działki w Bashkia Durres, Albania
Działki
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 720 m²
Ziemia znajduje się w części obwodnicy Durres, gdzie Shkozeti łączy się z Plepat, kilka metr…
$583
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Apartament znajduje się na drugim piętrze czteropiętrowej willi w Ish- Kenete, Durres. Obiek…
$524
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 6
Apartament znajduje się na 6 piętrze z windą i widokiem na morze w okolicy Vila e Zogut. Cał…
$817
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 7
Apartament znajduje się na 7 piętrze nowego budynku z windą w pobliżu szkoły Bajram Curri. J…
$350
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się na czwartym piętrze od ziemi w nowym budynku z windą w obszarze Shke…
$384
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 6
Apartament znajduje się w Vollga Durres, jednym z najbardziej malowniczych i sought- po obsz…
$1,401
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 6/9
Apartament znajduje się na 6 piętrze nowego budynku z windą w pobliżu willi Koral w Plazh. J…
$350
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 8/12
Apartament znajduje się na 8. lub 9. piętrze budynku mieszkalnego w pobliżu UKD w Durres, z …
$407
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się na trzecim piętrze budynku bez windy na plaży. Jest zorganizowany w …
$642
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się na 3 piętrze nowego budynku z windą w okolicy plaży w pobliżu Hotel …
$354
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/3
Apartament znajduje się na 2 piętrze 3-piętrowej willi położonej w obszarze Spitalla tuż za …
$649
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 8/10
💶 Cena: 550 €/ miesiąc📐 Powierzchnia całkowita: 90 m2📦 Powierzchnia mieszkalna: 84 m2🛏 Sypia…
$637
za miesiąc
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4/5
Apartament znajduje się na 4 piętrze mieszkalnym bardzo wysokiej jakości 5-piętrowy budynek …
$822
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się na czwartym piętrze istniejącego budynku z windą w dzielnicy Shkembi…
$319
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się na czwartym piętrze mieszkalnym z widokiem na morze w Golem, Durres.…
$531
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze w Plazh, Durres. Obiekt ma powierzchnię 31,5 m2…
$235
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
