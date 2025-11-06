Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Kamez Municipality, Albania

4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Kamez Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Kamez Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Piętro 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
za miesiąc
Dochodowa nieruchomość 520 m² w Kamez Municipality, Albania
Dochodowa nieruchomość 520 m²
Kamez Municipality, Albania
Powierzchnia 520 m²
Nieruchomość zbudowana w celach biznesowych o dużej objętości budynku i doskonałym dostępie …
$4,094
za miesiąc
Działki w Kamez Municipality, Albania
Działki
Kamez Municipality, Albania
Powierzchnia 2 m²
Grunty do wynajęcia o powierzchni 2300 m ² na terenie Kamzy, z łatwym dostępem do głównej dr…
$585
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Paskuqan, Albania
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Paskuqan, Albania
Powierzchnia 140 m²
Do wynajęcia w Paskuqan oferuje się odpowiednie miejsce na biura lub inne rodzaje działalnoś…
$934
za miesiąc
