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Penthouse na Sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
15
Lezhe Municipality
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16 obiektów total found
Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 DLA SPRZEDAŻY - SPACIOUS PENTHOUSETen przestronny i elegancki penthouse położony jest w je…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Piętro 7/7
Jest zorganizowany w dwóch salonach wraz z kuchnią, dwie sypialnie, dwie łazienki, szafa, za…
$837,850
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Century 21 Eon
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Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 6/6
🏡 PENTHOUSE Z WIDOKIEM NA MORZE NA SPRZEDAŻ – RROTA E KUQE, PLAŻA DURRËS 🌊 📍 Doskonała lo…
$217,389
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REMIX REAL ESTATE
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6
Willa znajduje się w jednym z Elite Residences w Lalzi Bay, oferuje wygodę, całodobową ochro…
$236,093
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Future Home Invest
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Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Piętro 8/8
3 + 1 + 2 Apartament z 160 m ² Weranda na sprzedaż - Plaża, Durrës💶 Cena: na życzenie📐 Powie…
$582,563
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Century 21 Eon
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Na sprzedaż znajduje się penthouse z widokiem na morze w samym centrum Plazu tylko 100 sieci…
$319,573
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 5 pokojów
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINU Apartament znajduje się na dziesiątym piętr…
$355,814
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Agencja
Century 21 Oksford
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Penthouse w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINUApartament znajduje się na dziesiątym piętrz…
Cena na zgłoszenie
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Century 21 Oksford
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Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Duży apartament 3 + 1 jest na sprzedaż na obszarze Plazh miasta Durres. Jest to penthouse, k…
$224,275
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 2
poddasze znajduje się na piątym piętrze nowego budynku wyposażonego w windę.Organizowany jes…
$226,946
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Odkryj świat wyrafinowania z naszymi apartamentami i willami na plaży w Porto Lalzi. Niezale…
$534,914
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Century 21 Eon
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Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 211 m²
Piętro 9
Apartament na sprzedaż w Plazh, Durres z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami• Powierzchnia…
$194,297
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 5
Luksusowy duplex na sprzedaż, pierwsza linia z widokiem na morze, w dzielnicy Red Wheel plaż…
$455,316
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Century 21 Eon
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Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 283 m²
PENTHOUSE FOR SALE Near the Sea and the Government BLOCK, DURRES!PENTHOUSE FOR SLE, DURRES -…
$341,487
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Century 21 Eon
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Parametry nieruchomości w Northern Albania, Albania

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