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Penthouse na Sprzedaż w Saranda, Albania

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9 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Cuke, Albania
Penthouse 2 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Piętro 5/5
Lokalizacja:Apartament znajduje się na ulicy Butrint, jednym z najbardziej ulubionych obszar…
$583,942
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Penthouse 5 pokojów w Saranda, Albania
Penthouse 5 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 392 m²
Piętro 6/6
Sky Beachfront Penthouse w Sarandzie 124; 20 Podłogi nad poziomem morzaABOVE ALL ELSEStań na…
$867,759
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Agencja
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/6
Rezydencja Urban Verde Dostępnych jest 13 apartamentów, 2-pokojowych i 1-pokojowych! Położ…
$184,242
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Saranda, Albania
Penthouse
Saranda, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 6/6
Wyobraź sobie, że schodzisz z ciepłego piasku prosto do swojej prywatnej oazy… w mniej niż m…
$611,472
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Agencja
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 6/6
Miejska rezydencja Verde13 Apartament dostępny, 2-pokojowe apartamenty i 1-pokojowe apartame…
$320,687
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Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 5/6
Miejska rezydencja Verde13 Apartament dostępny, 2-pokojowe apartamenty i 1-pokojowe apartame…
$287,811
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Penthouse 3 pokoi w Cuke, Albania
Penthouse 3 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Penthouse 6 pokojów w Saranda, Albania
Penthouse 6 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 5/5
Niektórzy ludzie spędzają całe życie na szukaniu miejsca tak cichego, który wciąż leży jedną…
$456,378
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Agencja
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 4 pokoi w Gjashte, Albania
Penthouse 4 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
✅ Cena: 260000 Euro (do uzgodnienia)✅ Rozmieszczenie: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Powier…
$299,992
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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