Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Bashkia Durres, Albania

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 ZANIECHANIE PENTHOUSU DO SPRZEDAŻY - BYŁY ORGANIZACJA POLICJI, DURRYSTen przestronny i ele…
$213,106
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
REMIX REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 DLA SPRZEDAŻY - SPACIOUS PENTHOUSETen przestronny i elegancki penthouse położony jest w je…
$213,880
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
REMIX REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Piętro 7/7
Jest zorganizowany w dwóch salonach wraz z kuchnią, dwie sypialnie, dwie łazienki, szafa, za…
$837,850
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 10/10
Na sprzedaż penthouse/dupleks z widokiem na morze w Durrës, z dużym tarasem i zapierającym d…
$468,676
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6
Willa znajduje się w jednym z Elite Residences w Lalzi Bay, oferuje wygodę, całodobową ochro…
$236,093
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Future Home Invest
Języki komunikacji
English, Español, Italiano, Türkçe
Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Na sprzedaż znajduje się penthouse z widokiem na morze w samym centrum Plazu tylko 100 sieci…
$319,573
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Piętro 8/8
3 + 1 + 2 Apartament z 160 m ² Weranda na sprzedaż - Plaża, Durrës💶 Cena: na życzenie📐 Powie…
$582,563
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 10
2 + 1 Apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Vollga, Durrës💰 Cena: 450,000 EUR📍 Lokali…
$535,582
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Duży apartament 3 + 1 jest na sprzedaż na obszarze Plazh miasta Durres. Jest to penthouse, k…
$224,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 6/6
🏡 PENTHOUSE Z WIDOKIEM NA MORZE NA SPRZEDAŻ – RROTA E KUQE, PLAŻA DURRËS 🌊 📍 Doskonała lo…
$217,389
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
REMIX REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Odkryj świat wyrafinowania z naszymi apartamentami i willami na plaży w Porto Lalzi. Niezale…
$534,914
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 2
poddasze znajduje się na piątym piętrze nowego budynku wyposażonego w windę.Organizowany jes…
$226,946
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 211 m²
Piętro 9
Apartament na sprzedaż w Plazh, Durres z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami• Powierzchnia…
$194,297
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Bashkia Durres, Albania
Penthouse
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 283 m²
PENTHOUSE FOR SALE Near the Sea and the Government BLOCK, DURRES!PENTHOUSE FOR SLE, DURRES -…
$341,487
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 5
Luksusowy duplex na sprzedaż, pierwsza linia z widokiem na morze, w dzielnicy Red Wheel plaż…
$455,316
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Bashkia Durres, Albania

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się