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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
1326
Lezhe Municipality
65
Shengjin
62
Shkoder Municipality
31
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1 212 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/8
Apartament znajduje się w obszarze Shkembi i Kavajas, na drugim piętrze nowego, dobrze utrzy…
$163,688
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/8
Apartament na sprzedaż w Rrota e Kuqe, Durres,nadaje się dla małych rodzin i osób szukającyc…
$144,487
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Century 21 Eon
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Century 21 Eon
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
Apartament 1 + 1 Sprzedaż w Marina Turquoise!W jednym z najbardziej ekskluzywnych projektów …
$232,934
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 DLA SPRZEDAŻY - 2 + 1 HO…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/9
Apartament znajduje się na 6 piętrze nowego budynku w dzielnicy Iliria Beach. Posiada w sumi…
$105,173
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 9
🏠 DLA SPRZEDAŻY - 1 + 1 APARTAMENT NEAR HOTEL VIVAS, DURROS 🌊📍 Lokalizacja: Te Vivas area, D…
$86,708
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/2
Studio apartament znajduje się na drugim piętrze bez windy w Vollga. Ma 19,5 m2 zgodnie z ce…
$68,035
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
🏡 Do wynajęcia wspaniały apartament 2 + 1 w cichym i zielonym kompleksie mieszkalnym!Dom z d…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/3
Apartament Premium z Verandą. Turkusowa Zatoka Marina z Lalzi!Znajdź nowe życie morskie w Tu…
$317,831
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Investment Realty Group
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 DLA SPRZEDAŻY - SPACIOUS PENTHOUSETen przestronny i elegancki penthouse położony jest w je…
$213,880
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
Bardzo dobra okazja do zamieszkania lub inwestycji w jednym z najbardziej wysuniętych obszar…
$77,179
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Future Home Invest
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Mieszkanie jest na 1 piętrze, obok Olivii Hill na Kavaja Place. Apartament jest urządzony w …
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 4/8
Apartament znajduje się na 4 piętrze budynku z windą w okolicy centrum Durres w pobliżu Port…
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$80,287
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/13
Apartament znajduje się na 2 piętrze nad ziemią budynku z windą w obszarze byłego posterunku…
$177,205
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 7
Apartament znajduje się na 7 piętrze nowego budynku z windą i regularną administracją. Posia…
$182,808
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AFS Real Estate Management
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Dom 5 pokojów w Ishem, Albania
Dom 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3/3
Zaangażować się w niekończące się piękno i objąć życie nad morzem w La Demora.Żyj życiem - s…
$426,911
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest zbudowany w "Zachodnim…
$96,881
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
Apartament 1 + 1 o łącznej powierzchni 75 m2. m. i balkon jest na sprzedaż. Znajduje się na …
$98,379
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2
Na sprzedaż znajduje się 2 + 1 apartament w centrum Durres w pobliżu dworca autobusowego - d…
$142,667
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się na trzecim piętrze budynku windy znajduje się w obszarze Kavaja Shem…
$146,576
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5/7
🏡 SUPER 1 + 1 APARTAMENT NA SPRZEDAŻ - DURRROS BEACH 🌊📍 Niedaleko szkoły "Bajram Curri"Szuka…
$138,231
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
🏡 📍 📐 🛏️ 1 с🛋️ 🌿 1🚿 1 ванна💰
$110,037
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartment 1+1 with yard in Hamallaj for sale! In the Turquoise Marina Residence, in Hamalla…
$206,153
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 5
Obiekt znajduje się na 5 piętrze (górnym piętrze) budynku bez windy na plaży, w drugim rzędz…
$158,896
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Typy nieruchomości w Northern Albania.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Northern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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