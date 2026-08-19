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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Shengjin, Albania

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mieszkania
63
72 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/9
Nowoczesne Garsonie na sprzedaż w AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Podłoga 3 📐 Interfejs Neto: 4…
$95,146
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 000 m²
Piętro 1/15
APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ – EKSKLUZYWNY RESORT PRZY PLAŻY KUNES, SHENGJIN 🌴 W jednym z najb…
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
🏡 #SPRZEDAŻ Mieszkanie nad morzem w Shëngjin | Albania   Oferujemy mieszkanie w kur…
$99,646
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Agencja
Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
1 + 1 apartament w Shengjin, 50 metrów od plaży, jest na sprzedaż. Posiada balkon z widokiem…
$104,143
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
1 + 1 z balkonem apartament jest na sprzedaż w Shengjin. Znajduje się w nowym, wysokiej jako…
$105,003
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/8
SPRZEDAŻ 1 + 1 FURNISHED, SHENGJIN Apartament znajduje się na drugim piętrze mieszkalnym, o …
$131,794
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Agencja
Century 21 Oksford
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/9
Apartament 2 + 1 na sprzedaż w AVRIL 22 Residence - Ap 141 📍 4 piętro 📐 Powierzchnia netto:…
$159,933
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Oferujemy apartament na sprzedaż w rezydencji Prishtina Towers, nowoczesny projekt Ilyonis C…
$94,767
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
🏡 #SPRZEDAŻ Mieszkanie nad morzem w Shëngjin | Albania   🏖🏙 Oferujemy stylowe miesz…
$143,490
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Agencja
Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/20
APARTMENT 1+1 FOR SALE IN SKYLINE RESIDENCE – 83.13 m² | 4TH FLOOR In one of the most exc…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Century 21 Oksford
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Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 10/12
Apartament znajduje się na 10 piętrze 12-piętrowego budynku z windą w Shengjin. Obiekt ma po…
$157,591
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
🌊 APARTAMENT Z BEZPOŚREDNIM WIDOKIEM NA MORZE — SHËNGJIN, PIERWSZA LINIA   📍Shëngjin, …
$188,368
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Agencja
Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na 3 piętrze nowego budynku z windą, który jest w trakcie budowy w S…
$99,229
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Gracen, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gracen, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
🌊 EKSKLUZYWNY, DUŻY APARTAMENT W SHËNGJIN — OGROMNY TARAS I WIDOK NA MORZE   🏞📍Shëngji…
$510,185
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Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Agencja
Investment Realty Group
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Penthouse w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINUApartament znajduje się na dziesiątym piętrz…
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Agencja
Century 21 Oksford
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Kawalerka 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
New Residential Complex - Jakość można poczuć, lokalizacja, która wygrywa.W jednym z najbard…
$68,565
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 7/11
Apartament 1 + 1 w Kun- Shangin na sprzedaż!W okolicy Kune- Shang oferujemy mieszkanie 1 + 1…
$114,428
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6
Apartament znajduje się na 6 piętrze nowego budynku z windą i 2 linii do morza w Kune, Sheng…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 5/5
Luksusowy apartament 2 + 1 z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin, położony na piątym piętrz…
$189,502
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 5 pokojów
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINU Apartament znajduje się na dziesiątym piętr…
$355,814
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
🏡 #SPRZEDAŻ Mieszkanie 1+1 nad morzem w Shëngjin | Albania 🏖 Na sprzedaż mieszkanie w kur…
$123,095
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Agencja
Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 8/11
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się na 8. piętrze nowego budynku z windą i bezpłatny parking…
$99,546
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/8
Apartament znajduje się na drugim piętrze mieszkalnym o powierzchni 59,83 m2 i łącznej powie…
$131,924
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 11/12
W SPRAWIE SPRZEDAŻY 1 + 1 APARTAMENT NA PIERWSZEJ LINII Z WIDOKIEM MORSKIM 1 + 1 apartament…
$114,129
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 8/11
Apartament znajduje się na 8 piętrze z windą w nowym 11- piętrowym budynku, zbudowany w 2024…
$103,693
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
2 + 1 apartament na sprzedaż w mieście Shengjin na pierwszej linii. Apartament posiada balko…
$266,097
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 7/7
SPRZEDAŻ 2 + 1 Z WIDOKIEM MORSKIM, SZENGJIN120,500 €Apartament znajduje się na 7. piętrze mi…
$140,247
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Agencja
Century 21 Oksford
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