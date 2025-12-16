Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Shkoder Municipality, Albania

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Velipoje, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Velipoje, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
1 + 1 i 2 + 1 apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w budowie 20 metrów od morza z różn…
$186,998
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
Parametry nieruchomości w Shkoder Municipality, Albania

