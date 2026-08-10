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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Durres, Albania

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1 327 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/8
Apartament znajduje się w obszarze Shkembi i Kavajas, na drugim piętrze nowego, dobrze utrzy…
$163,688
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Century 21 Eon
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/8
Apartament na sprzedaż w Rrota e Kuqe, Durres,nadaje się dla małych rodzin i osób szukającyc…
$144,487
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Century 21 Eon
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/2
Studio apartament znajduje się na drugim piętrze bez windy w Vollga. Ma 19,5 m2 zgodnie z ce…
$68,035
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się na drugim piętrze nad ziemią istniejącego budynku bez windy w sąsied…
$123,386
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AFS Real Estate Management
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 ZANIECHANIE PENTHOUSU DO SPRZEDAŻY - BYŁY ORGANIZACJA POLICJI, DURRYSTen przestronny i ele…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 3/3
Elite Willows z Privateshia Hardcore Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzW samym sercu Tur…
$882,149
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze budynku w dzielnicy plaży, w Ilirii. Posiada 50m2…
$82,065
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AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/9
Apartament znajduje się na 6 piętrze nowego budynku w dzielnicy Iliria Beach. Posiada w sumi…
$105,173
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Mieszkanie jest na 1 piętrze, obok Olivii Hill na Kavaja Place. Apartament jest urządzony w …
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 4/8
Apartament znajduje się na 4 piętrze budynku z windą w okolicy centrum Durres w pobliżu Port…
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/3
Apartament Premium z Verandą. Turkusowa Zatoka Marina z Lalzi!Znajdź nowe życie morskie w Tu…
$317,831
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Investment Realty Group
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/5
Apartament 2 + 1 na sprzedaż o powierzchni 84 m ², położony na pierwszym piętrze mieszkalnym…
$116,731
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 9
🏠 DLA SPRZEDAŻY - 1 + 1 APARTAMENT NEAR HOTEL VIVAS, DURROS 🌊📍 Lokalizacja: Te Vivas area, D…
$86,708
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3
Apartament 1 + 1 + Magazynowanie na sprzedaż w okolicy Shkembi Kavajes, GolemInformacje o wł…
$90,894
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Future Home Invest
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/3
Willa znajduje się w Arapaj w Durres. Obiekt ma powierzchnię 300 m2, a powierzchnia budynku …
$253,122
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 DLA SPRZEDAŻY - 2 + 1 HO…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
Apartament 1 + 1 Sprzedaż w Marina Turquoise!W jednym z najbardziej ekskluzywnych projektów …
$232,934
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Investment Realty Group
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Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Legal niedokończony dom z doskonałym potencjałem inwestycyjnym w Durres Niedokończony dom na…
$115,611
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
🏡 Do wynajęcia wspaniały apartament 2 + 1 w cichym i zielonym kompleksie mieszkalnym!Dom z d…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
Bardzo dobra okazja do zamieszkania lub inwestycji w jednym z najbardziej wysuniętych obszar…
$77,179
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Future Home Invest
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 DLA SPRZEDAŻY - SPACIOUS PENTHOUSETen przestronny i elegancki penthouse położony jest w je…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Dom 10 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 10 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielna willa znajduje się w dzielnicy Plazh, w pobliżu kompleksu Tocak, Durres. Posiada 2…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1
Ten dwupiętrowy apartament z osobnymi wejściami znajduje się na pierwszym i drugim piętrze w…
$373,519
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 4
Nowoczesny i dobrze zorganizowany apartament jest oferowany na sprzedaż, położony w jednym z…
$209,181
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AFS Real Estate Management
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Parametry nieruchomości w Bashkia Durres, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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