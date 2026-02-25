Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Puke
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Puke, Albania

Qerret
36
36 obiektów total found
Mieszkanie w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie
Bashkia Puke, Albania
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/5
Studio apartament znajduje się na 2 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w bu…
$84,250
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/7
Studio apartament znajduje się na drugim piętrze nowego budynku z windą w "Vista Mare" Resid…
$58,364
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/5
Apartament znajduje się na 2 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$156,783
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
OneOne
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na 3 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$167,596
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 6/6
Apartamenty 1 + 1 na sprzedaż w "Blue Horizont" Residence, Qerret, nowa rezydencja w budowie…
$83,859
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Apartament znajduje się na 1 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$107,341
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie
Bashkia Puke, Albania
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/6
Studio apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w rez…
$63,355
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/7
Apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w "Vista Mar…
$97,222
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Apartament znajduje się na 1 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$111,934
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$168,252
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$125,089
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów wybudowanych w Qerret. W odleg…
$103,699
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/5
Apartament znajduje się na 2 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w rezydencji…
$95,414
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$124,746
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/6
Apartament 2 + 1 na sprzedaż w rezydencji "Blue Horizont", Qerret, nowa rezydencja w budowie…
$103,460
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/7
Studio apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w "Vi…
$58,364
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie
Bashkia Puke, Albania
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
Studio apartament znajduje się na 3 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w bu…
$90,061
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/7
Apartament znajduje się na 2 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w "Vista Mar…
$97,222
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/5
Apartament znajduje się na 1 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$102,683
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Apartament znajduje się na 1 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) …
$110,450
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$103,403
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów wybudowanych w Qerret. W odleg…
$198,206
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/7
Studio apartament znajduje się na 2 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w "Vi…
$55,292
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w rezydencji…
$99,242
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/6
Apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w rezydencji…
$106,543
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$82,421
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/6
Apartament znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą (jeszcze w budowie) w rezydencji…
$128,554
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$111,233
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Rezydencja "Tikthik" jest jednym z najpiękniejszych projektów, które można wybudować w Qerre…
$82,764
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/7
Studio apartament znajduje się na pierwszym piętrze budynku, który jest w budowie w "Vista M…
$55,292
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська

Typy nieruchomości w Bashkia Puke.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Bashkia Puke, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się