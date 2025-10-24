Willa Luxury Villas with sea view

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Luksusowe wille z basenem i widokiem na morze w lukratywnej części Durres, Golem.
W atrakcyjnej lokalizacji nad morzem Golem z doskonałym dostępem zarówno do Tirana i Durrës, oferujemy na sprzedaż cztery nowoczesne trzypiętrowe wille z jednym podziemnym piętrze. Projekt znajduje się w południowo-wschodniej części obszaru o rosnącym potencjale inwestycyjnym i oferuje połączenie prywatności, komfortu i panoramicznego widoku na morze.
Każda willa jest zaprojektowana w nowoczesnym stylu architektonicznym z naciskiem na przestrzeń, światło i połączenie wnętrza z zewnątrz.
Podstawowe parametry jednej willi:
Powierzchnia użytkowa: 264,58 m ²
Powierzchnia balkonów i werand: 94.26 m ²
Prywatny basen: 30.9 m ²
3 podłogi gruntowe + 1 podłoga podziemna
Tarasy z widokiem na morze
Parking bezpośrednio przy obiekcie
Układ oferuje hojne przestrzenie mieszkalne ze szklanymi ścianami, które zapewniają mnóstwo naturalnego światła i gładkie przejście na tarasy i basen. Każda willa posiada własny basen, strefy relaksu i wystarczającą prywatność.
Cena jednej willi: 400 000 €
Płatność jest elastyczna - cena zakupu może być podzielona na dwie lub trzy raty w okresie jednego roku.
Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie budowy z przewidywanym terminem ukończenia w przyszłym roku. Jest to odpowiednia okazja dla klientów poszukujących drugiego domu nad morzem, jak również dla inwestorów zainteresowanych krótko- lub długoterminowymi czynszami w dynamicznie rozwijającym się obszarze wybrzeża Albanii.
Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi planami piętra, standardami projektowania lub warunkami rezerwacji, jesteśmy gotowi do dostarczenia dodatkowych informacji.
Lokalizacja na mapie
Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.