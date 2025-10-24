Willa Luxury Villas with sea view

Luksusowe wille z basenem i widokiem na morze w lukratywnej części Durres, Golem. W atrakcyjnej lokalizacji nad morzem Golem z doskonałym dostępem zarówno do Tirana i Durrës, oferujemy na sprzedaż cztery nowoczesne trzypiętrowe wille z jednym podziemnym piętrze. Projekt znajduje się w południowo-wschodniej części obszaru o rosnącym potencjale inwestycyjnym i oferuje połączenie prywatności, komfortu i panoramicznego widoku na morze. Każda willa jest zaprojektowana w nowoczesnym stylu architektonicznym z naciskiem na przestrzeń, światło i połączenie wnętrza z zewnątrz. Podstawowe parametry jednej willi: Powierzchnia użytkowa: 264,58 m ² Powierzchnia balkonów i werand: 94.26 m ² Prywatny basen: 30.9 m ² 3 podłogi gruntowe + 1 podłoga podziemna Tarasy z widokiem na morze Parking bezpośrednio przy obiekcie Układ oferuje hojne przestrzenie mieszkalne ze szklanymi ścianami, które zapewniają mnóstwo naturalnego światła i gładkie przejście na tarasy i basen. Każda willa posiada własny basen, strefy relaksu i wystarczającą prywatność. Cena jednej willi: 400 000 € Płatność jest elastyczna - cena zakupu może być podzielona na dwie lub trzy raty w okresie jednego roku. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie budowy z przewidywanym terminem ukończenia w przyszłym roku. Jest to odpowiednia okazja dla klientów poszukujących drugiego domu nad morzem, jak również dla inwestorów zainteresowanych krótko- lub długoterminowymi czynszami w dynamicznie rozwijającym się obszarze wybrzeża Albanii. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi planami piętra, standardami projektowania lub warunkami rezerwacji, jesteśmy gotowi do dostarczenia dodatkowych informacji.