Willa Luxury Villas with sea view

Golem, Albania
$471,128
11
ID: 33953
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

English English
Luksusowe wille z basenem i widokiem na morze w lukratywnej części Durres, Golem. W atrakcyjnej lokalizacji nad morzem Golem z doskonałym dostępem zarówno do Tirana i Durrës, oferujemy na sprzedaż cztery nowoczesne trzypiętrowe wille z jednym podziemnym piętrze. Projekt znajduje się w południowo-wschodniej części obszaru o rosnącym potencjale inwestycyjnym i oferuje połączenie prywatności, komfortu i panoramicznego widoku na morze. Każda willa jest zaprojektowana w nowoczesnym stylu architektonicznym z naciskiem na przestrzeń, światło i połączenie wnętrza z zewnątrz. Podstawowe parametry jednej willi: Powierzchnia użytkowa: 264,58 m ² Powierzchnia balkonów i werand: 94.26 m ² Prywatny basen: 30.9 m ² 3 podłogi gruntowe + 1 podłoga podziemna Tarasy z widokiem na morze Parking bezpośrednio przy obiekcie Układ oferuje hojne przestrzenie mieszkalne ze szklanymi ścianami, które zapewniają mnóstwo naturalnego światła i gładkie przejście na tarasy i basen. Każda willa posiada własny basen, strefy relaksu i wystarczającą prywatność. Cena jednej willi: 400 000 € Płatność jest elastyczna - cena zakupu może być podzielona na dwie lub trzy raty w okresie jednego roku. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie budowy z przewidywanym terminem ukończenia w przyszłym roku. Jest to odpowiednia okazja dla klientów poszukujących drugiego domu nad morzem, jak również dla inwestorów zainteresowanych krótko- lub długoterminowymi czynszami w dynamicznie rozwijającym się obszarze wybrzeża Albanii. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi planami piętra, standardami projektowania lub warunkami rezerwacji, jesteśmy gotowi do dostarczenia dodatkowych informacji.

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
