Al Imobiliare

Albania, Albania
Company type
Agencja nieruchomości
1 rok 7 miesięcy
1 rok 7 miesięcy
English
English
Nasi agenci w Albania
Arjan Limanaj
Arjan Limanaj
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 8
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
English
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2019
Nowe budynki 5 Nieruchomości mieszkalne 566 Nieruchomości komercyjne 12 Wynajem długoterminowy 21 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
Century 21 Eon Durres — lider rynku nieruchomości na wybrzeżu Albanii 🇦🇱 Nie jesteśmy tylko częścią międzynarodowej marki Century 21, obecnej w 86 krajach i zrzeszającej ponad 145 000 profesjonalistów w branży nieruchomości. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy…
English, Русский, Italiano, Українська
CACTUS|Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 325 Nieruchomości komercyjne 7 Wynajem długoterminowy 38 Działki 5
Klucze do wymarzonego mieszkania w Albanii już na ciebie czekają! ) NIERUCHOMOŚCI CACTUS to: • Uczciwe ceny • Możliwość obliczania kryptowaluty • Pełna obsługa transakcji • Możliwość zakupu nieruchomości offline / online • Projekt i naprawa pod klucz • Zaufanie
English, Русский, Українська
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 131 Nieruchomości komercyjne 22 Wynajem długoterminowy 103 Działki 7
EstateAll Agency w liczbach Pracujemy na albańskim rynku nieruchomości od 2016 roku Firma została założona w 2016 roku. Numer rejestracyjny L77204215C Sprzedajemy nieruchomości mieszkalne i komercyjne, działki w całej Albanii. 1500 nieruchomości + - największa baza danych nier…
Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 7
Nieruchomości Irea Ltd jest agencją nieruchomości z siedzibą w Vlora i znajduje się na Riwierze Albańskiej.Z 14-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, obsługiwał setki klientów i sprzedawał albańskie nieruchomości na międzynarodowym rynku nieruchomości.Irea Property reprezentuje inwes…
