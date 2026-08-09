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Bliźniaki na sprzedaż w Tirana Municipality, Albania

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20 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Agencja
Investment Realty Group
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 178 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Tirana, w po…
$484,740
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 7 pokojów w Linze, Albania
Bliźniak 7 pokojów
Linze, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Piętro 5
✅ Cena sprzedaży: 650.000 Euros✅ Lokalizacja: W rejonie Fresku, Linzë, Dajt✅ Powierzchnia ca…
$749,979
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy apartament o łącznej powierzchni 118 m ² jest oferowany na sprzedaż, znajduje s…
$163,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Mjull Bathore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
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Investment Realty Group
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Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 6 pokojów w Lanabregas Shtepeza, Albania
Bliźniak 6 pokojów
Lanabregas Shtepeza, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Tirana Municipality, Albania

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