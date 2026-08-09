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Bliźniaki na sprzedaż w Southern Albania, Albania

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17 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,284
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlorë, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$461,330
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Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Bliźniak 3 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 3 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlore, jeden z najbardzi…
$965,455
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Future Home Invest
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Bliźniak 4 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$363,695
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$213,863
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Luksusowy apartament typu duplex z basenem na sprzedaż w Radhime Vlora w Albanii. Doświadcz …
$247,890
VAT
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Albania Property Group
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusową nieruchomość nad morzem w Radhimë, Vlorë, gdzie …
$260,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$364,572
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,505
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$219,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,242
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlora, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$468,141
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,667
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Odkryj spokój nad morzem w tym doskonałym nadmorskim kurorcie. Zanurz się w rytmicznej melod…
$336,797
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,667
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Bliźniak w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
✅ Cena sprzedaży: 95000 euro✅ Lokalizacja: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Całkowita powierz…
$107,740
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Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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