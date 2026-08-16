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Bliźniaki na sprzedaż w Himare, Albania

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5 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Palase, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
W sercu albańskiej Riwiery, wewnątrz nowoczesnej rezydencji "Stone Village" w Qeparo, ten el…
$388,737
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Agencja
Investment Realty Group
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It Is RealtyIt Is Realty
Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Agencja
Future Home Invest
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Bliźniak 3 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 3 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlore, jeden z najbardzi…
$965,455
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Agencja
Future Home Invest
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