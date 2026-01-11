Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Farke, Albania

12 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Mjull Bathore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/7
Duplex 3+1+3 + veranda at Kodra e Diellit 2 for sale! At Kodra e Diellit 2 Residence, we of…
$406,483
Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
Parametry nieruchomości w Farke, Albania

