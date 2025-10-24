Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

Bliźniak 2 pokoi w Palase, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Zostaw prośbę
