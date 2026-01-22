Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Apartament inwestycyjny Amani Melasti - Sunset Suite
Wyższa wydajność 124; Szybsza zemsta 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i Resorty
Melasti Beach, Uluwatu
📈 Najważniejsze punkty inwestycji
Cena: 159,900 USD
Oczekiwany zysk: 11- 14% rocznie
Przewidywany okres zwrotu: 7- 8 lat
Typ jednostki: Sunset Suite - kategoria ze zwiększonym popytem na wynajem
Piętro: 4
Zakończenie projektu: II kwartał 2027 r.
Struktura własnościowa: Leasehold 30 + 30 lat
🔑 Dlaczego ta jednostka stoi
Orientacja na zachód słońca zapewnia wyższą średnią stawkę dzienną.
4 piętro oferuje optymalną równowagę widzenia i płynności.
Kategoria Suite przyciąga średnio - do wysokiej budżetu turystów.
Silny potencjał odsprzedaży po zakończeniu projektu.
🏨 Wzór dochodu
Profesjonalne zarządzanie międzynarodowym hotelem.
Scentralizowany program wynajmu ze stabilną lokalizacją.
Pasywny dochód bez udziału właściciela.
Operacje markowe zmniejszają ryzyko sezonowe i operacyjne.
📍 Lokalizacja
Melasti Beach jest jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów przybrzeżnych na południu Bali.
Uluwatu wykazuje konsekwentny wzrost wartości nieruchomości i silny przepływ turystów.
💼 Warunki zakupu
Płatność zaliczkowa: 25- 30%
Plan zagospodarowania: kwartalny, powyżej 6 kwartałów
🛡 Bezpieczeństwo prawne
Projekt minął.
Dokumenty dotyczące gruntów i budownictwa dostępne na żądanie.
Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.
Zostaw komun t, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.