Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Ungasan, Indonezja
$159,900
$4,997/m²
ID: 33236
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Ungasan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

📊 Apartament inwestycyjny Amani Melasti - Sunset Suite

Wyższa wydajność 124; Szybsza zemsta 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i Resorty

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Najważniejsze punkty inwestycji

Cena: 159,900 USD

Oczekiwany zysk: 11- 14% rocznie

Przewidywany okres zwrotu: 7- 8 lat

Typ jednostki: Sunset Suite - kategoria ze zwiększonym popytem na wynajem

Piętro: 4

Zakończenie projektu: II kwartał 2027 r.

Struktura własnościowa: Leasehold 30 + 30 lat

🔑 Dlaczego ta jednostka stoi

Orientacja na zachód słońca zapewnia wyższą średnią stawkę dzienną.

4 piętro oferuje optymalną równowagę widzenia i płynności.

Kategoria Suite przyciąga średnio - do wysokiej budżetu turystów.

Silny potencjał odsprzedaży po zakończeniu projektu.

🏨 Wzór dochodu

Profesjonalne zarządzanie międzynarodowym hotelem.

Scentralizowany program wynajmu ze stabilną lokalizacją.

Pasywny dochód bez udziału właściciela.

Operacje markowe zmniejszają ryzyko sezonowe i operacyjne.

📍 Lokalizacja

Melasti Beach jest jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów przybrzeżnych na południu Bali.

Uluwatu wykazuje konsekwentny wzrost wartości nieruchomości i silny przepływ turystów.

💼 Warunki zakupu

Płatność zaliczkowa: 25- 30%

Plan zagospodarowania: kwartalny, powyżej 6 kwartałów

🛡 Bezpieczeństwo prawne

Projekt minął.

Dokumenty dotyczące gruntów i budownictwa dostępne na żądanie.

Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.

Zostaw komun t, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Lokalizacja na mapie

Ungasan, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

