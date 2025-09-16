  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Casa rural Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica

Casa rural Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$1,291
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28842
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje veliki kultivisani plac sa zasadima raznih sorti voća. Ukoliko volite mir i privatnost, ova nekretnina predstavlja odličan izbor za vas.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,819
Cabaña Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, Estados Unidos
de
$146,701
Cabaña Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,526
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352,083
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Estados Unidos
de
$1,643
Está viendo
Casa rural Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,291
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Mostrar todo Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Cabaña House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,819
Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. T…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Mostrar todo Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352,083
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones