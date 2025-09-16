Casa rural Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni boravak je opremljen modernim namještajem i savremenim elementima, pružajući svjetlost i harmoniju tokom cijelog dana.
Nekretnina se odlikuje stilizovanim dvorištem od 300m2, koje je idealno za opuštanje ili okupljanje sa prijateljima i porodicom. Ispred se nalaze dva parking mjesta, a atraktivna minimalistička arhitektura se savršeno uklapa u prirodni ambijent Tološke šume.
Ovaj stan nudi sve što vam je potrebno za komforan i luksuzan život, a lokacija je savršena za ljubitelje prirode i u isto vrijeme se nalazi u neposrednoj blizini svih urbanih sadržaja.
