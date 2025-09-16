  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Casa rural Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

$164,306
8
ID: 28441
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten. 📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor; 🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža. Struktura kuće: 🏠 Prizemlje (50 m²): Ulazni prostor – 11,3 m² Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m² Kupatilo – 4,5 m² Spavaća soba – 12 m² Hodnik – 4 m² 🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m² Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum. 📐 Površina placa: 170 m² 🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom 🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto 🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).

Casa rural Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
de
$164,306
Otros complejos
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$305,139
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti o…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Mostrar todo Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, Estados Unidos
de
$645,486
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sob…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
