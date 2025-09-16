  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Casa rural Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Miami, Estados Unidos
$146,701
10
ID: 28803
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dvije spavaće sobe. Kuća je u cjelosti renovirana i odlično održavana. Predstavlja odličnu priliku za investiciju i izdavanaje u toku sezone. Zahtjev za legalizaciju je uredno predat.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
