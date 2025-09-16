  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$939
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28594
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$129,097
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$181,910
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$144,354
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Estados Unidos
de
$224,160
Está viendo
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352
Izdaje se nenamješten jednosoban stan, površine 60m2, na prvom spratu privatne kuće, u Vranićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u mirnom i porodičnom okruženju, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevn…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Mostrar todo Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,408
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Estados Unidos
de
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones