  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$704
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28559
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 73m2, u naselju Stara Varos.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i tri terase.   Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$998
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$469
Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$129,097
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$2,934
Está viendo
Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,760
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.     Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.     Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novo…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$258,194
Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones