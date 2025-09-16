  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$587
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28505
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera, povrsine 30m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Staroj Varosi.. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i kupatilo. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. U cijenu izdavanja je uracunato i garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremeski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$528
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,582
Barrio residencial Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$998
Está viendo
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Mostrar todo Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Estados Unidos
de
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Mostrar todo Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones