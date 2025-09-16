Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Skoro svaki apartman je projektovan tako da ima pogled na more, planine i grad.
Kompleks se gradi po nasavremenijim standardima gradnje i imaće brojne sadržaje koji će pružiti budućim stanarima luksuzno i ugodno mjesto za život. Posjedovaće krovni bazen, teretanu, saunu, uredjeno dvorište sa vidikovcem, dječijim igralištem, klupama i fontanom.
U podzemnim spratovima zgrade nalazi se parking sa 105 mjesta s pojedinačnim ostavama .
Stanovi se prodaju nenamješteni, u finoj završnoj obradi, a svi apartmani imaju klima uredjaj, opremljeno kupatilo i podno grijanje u kupatilu.
Lokacija kompleksa je izuzetno povoljna, jer se nalazi na ekološki čistom mjestu sa jedinstvenim urbanim pejzažom, daleko od gradske buke i okružen obiljem vegetacije što stvara atmosferu za opuštanje i mir.
Zgrada će biti u potpunosti gotova u avgustu.
Aerodrom Tivat je udaljen samo 30 minuta voznje automobilom, dok je aerodrom Podgorica udaljen jedan sat vožnje.
