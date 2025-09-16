Casa rural Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja.
Karakteristike nekretnine:
Površina kuće: 330m²
Površina placa: 1000m²
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, 4 spavaće sobe, prostrano kupatilo i 2 toaleta.
Terase: 3 terase sa prelijepim pogledom.
Dodatni prostori: 2 garaze, podrum.
Letnjikovac: Površina 45m², savršen za opuštanje i druženja.
Kapija: Daljinsko otvaranje za lakši pristup.
Ostale karakteristike: Sistem za navodnjavanje, uredno održavan plac.
Kuća je idealna za porodice ili ljude koji žele uživati u mirnom okruženju, sa svim pogodnostima modernog života. Prostrano dvorište, odlična lokacija i kvalitetna izgradnja čine ovu nekretninu savršenim izborom za vaš novi dom.
Izdaje se na duzi vremenski period (minimum dvije godine), uz obavezan depozit u visini kirije!
