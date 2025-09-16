  1. Realting.com
Casa rural House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi

Miami, Estados Unidos
de
$528,125
;
6
ID: 28670
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Mostrar todo Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Estados Unidos
de
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Mostrar todo Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, Estados Unidos
de
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija…
