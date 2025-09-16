  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Casa rural Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Casa rural Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$352,083
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28464
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Sa bočne strane: Dvosoban stan sa posebnim ulazom – idealan za izdavanje ili odvojeni životni prostor. Podrum: Praktičan prostor za odlaganje. Plac je potpuno ograđen, kultivisan i nudi mir, privatnost i dosta prostora za uživanje na otvorenom. Kuća posjeduje građevinsku dozvolu i upisana je u katastar, što omogućava uredan prenos vlasništva i podizanje kredita. Nalazi se u mirnoj i porodičnoj zoni, idealnoj za svakodnevni život. U blizini su svi važni sadržaji – škole, prodavnice, javni prevoz, kao i brza veza sa ostalim djelovima grada. Pogodna za veće porodice, višečlano domaćinstvo ili kombinaciju stanovanja i izdavanja.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Estados Unidos
de
$528,125
Cabaña Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$533,993
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,291
Está viendo
Casa rural Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352,083
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Cabaña Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,819
Izdaje se namjestena kuca, povrsine 350m2, na Zlatici, u Podgorici. Struktura: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostor…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Cabaña House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, Estados Unidos
de
$528,125
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones