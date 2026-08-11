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Propiedades residenciales en venta en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

;
Ajmán
38
56 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$218,275
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 15/33
Un confortable apartamento en el complejo residencial Ajman Pearl Tower C1! ¡Muchas comodida…
$155,929
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Apartamento 4 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Piso 15/31
Torre Amwaj: Propiedad costera cerca de la playa de Ajman!Amwaj Tower es un complejo residen…
$666,181
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 100 m²
Presentando una hermosa unidad de esquina de planta alta reformada en las prestigiosas Torre…
$264,131
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 494 m²
Este impresionante apartamento de 1,494 metros cuadrados ofrece la combinación perfecta de e…
$177,540
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 561 m²
Este apartamento de 1,561.77 metros cuadrados presenta una mezcla ideal de espacio, estilo y…
$352,084
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Apartamento 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
🏡 PROPIEDAD DE BUY EN UAE DE LA DEVELOPER — DESCUENTAR hasta el 30% 🇦🇪ESTADO REAL DE INVERSI…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$218,666
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 15/33
Un confortable apartamento en el complejo residencial Ajman Pearl Tower C1! ¡Muchas comodida…
$226,187
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 220 m²
Ocupado, en el centro de Al Rashidiya 1 es la casa de los arroyos de Ajman Fish Market, rode…
$163,380
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Apartamento 1 habitacion en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 076 m²
Este apartamento de 1.076.28 metros cuadrados ofrece un diseño generoso con el equilibrio pe…
$244,798
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Apartamento 4 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 9/11
Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! Con vistas panorámicas impresionantes de l…
$734,952
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 581 m²
Spanning 1,581.52 sqft, este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece un equilibr…
$367,605
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Apartamento 4 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$306,759
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 9/11
Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! Con vistas panorámicas impresionantes de l…
$243,382
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 18/35
Rockhill Tower es un moderno complejo residencial con infraestructura desarrollada en Alia, …
$112,760
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 377 m²
Este apartamento de 1,377 metros cuadrados ofrece la combinación perfecta de espacio, comodi…
$231,455
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 9/11
Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! Con vistas panorámicas impresionantes de l…
$481,852
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Apartamento 3 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 18/35
Rockhill Tower es un moderno complejo residencial con infraestructura desarrollada en Alia, …
$153,137
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
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Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 15/31
Torre Amwaj: Propiedad costera cerca de la playa de Ajman!Amwaj Tower es un complejo residen…
$424,101
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Apartamento 1 habitacion en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 786 m²
Este apartamento de 786 metros cuadrados es la opción perfecta para aquellos que buscan como…
$326,760
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Estudio 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 35 m²
🏡 UAE DEVELOPER PROPERTY — DISCOUNT UP TO 30%ESTADO REAL DE INVESTIGACIÓN ANTE AJMAN, UAE 🇦🇪…
Precio en demanda
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Estudio en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$135,401
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Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 4/8
Nuevo proyecto residencial en Al Ameera Village con una ubicación conveniente! Altos ingreso…
$183,228
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Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 405 m²
Este apartamento de 1,405.81 metros cuadrados ofrece el equilibrio perfecto de comodidad, es…
$201,502
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Apartamento 1 habitacion en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 083 m²
Este apartamento de 1.083.87 metros cuadrados ofrece una rara combinación de espacio generos…
$171,549
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$149,447
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Villa en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 3 500 m²
Descubra la elegante vivienda en esta espaciosa villa de 5 dormitorios situada en la zona de…
$476,525
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Apartamento en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
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Nº de cuartos de baño 1
Área 605 m²
Experimente la combinación perfecta de eficiencia y estilo con este apartamento estudio de 6…
$107,014
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 15/31
Torre Amwaj: Propiedad costera cerca de la playa de Ajman!Amwaj Tower es un complejo residen…
$274,919
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Tipos de propiedades en Ajman

apartamentos
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