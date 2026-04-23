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Propiedades residenciales en venta en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos

apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos frente al agua en una ubicación privilegiada en Abu Dhabi Este proyecto residen…
$656,518
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Apartamento 3 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 6/12
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$953,050
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 604 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$4,08M
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DDA Real Estate
Idiomas hablados
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AdriastarAdriastar
Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 325 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,04M
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DDA Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Apartamentos frente al agua en una ubicación privilegiada en Abu Dhabi Este proyecto residen…
$368,777
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 418 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,72M
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DDA Real Estate
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MontbelMontbel

Parámetros de las propiedades en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos

Baratos
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