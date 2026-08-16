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Propiedades residenciales en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

;
Sarja
8
Al Hamriyah
18
Al Batayih
4
565 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 257 m²
Luxury Waterfront Living Diseñado para familias, inversores y compradores de estilo de vidaE…
$762,423
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 612 m²
Waterfron Villas con playa privada, a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago de i…
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 267 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$1,53M
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DDA Real Estate
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 79 m²
Piso 4
Rove Home Aljada es el primer proyecto de marca Rove en Aljada, combinando una estética únic…
$324,452
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 27/55
Linar Towers - un moderno proyecto residencial cerca del paseo marítimo de Al MamzarLinar To…
$376,863
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Apartamento 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$2,06M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 4/8
Apartamentos en el cómodo complejo residencial premium ¡La puerta de Aljada, Sharjah! ¡Cocin…
$666,045
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 60
MAKLERPROVISION LIBRE MAYBACH ULTIMATE LUXURYEste proyecto es una novedad mundial. En Dubai,…
$950,623
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ISB Global Immobilien
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Apartamento 1 habitacion en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 270 m²
Entra en un raro hallazgo: un 1,270 pies cuadrados, 1 dormitorio, 1 baño apartamento que ofr…
$229,821
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamento en un moderno complejo residencial Nasaq 5 en Sharjah! Alto rendimiento del 6-8%…
$362,192
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Residencia en el nuevo complejo de Aysha en Maryam Island! ¡El complejo está situado a lo la…
$438,873
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 21/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$541,353
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 25/50
Al Ghaf Tower es un moderno complejo residencial en la costa de Sharjah con arquitectura pan…
$301,320
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Villa en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Área 191 m²
Unico complejo natural Hayyan! Gran opción para vivir! ¡Instalaciones sin intereses!Fecha de…
$547,671
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Apartamento 3 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/8
Impresionante apartamento en el nuevo complejo residencial Blue Beach Residence en Al Hamriy…
$334,112
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 27/55
Las Torres Linar en Al Mamzar son seis torres de agua en la intersección de Dubai y Sharjah.…
$231,182
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Apartamento en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 413 m²
Descubra el equilibrio perfecto de estilo, comodidad y practicidad en este apartamento estud…
$127,981
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Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 5/10
Palace Residences – Al Mamsha by Alef Group: branded property in the peatonal area of Sharja…
$423,426
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 33/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$460,382
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Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/11
Impresionantes apartamentos en el nuevo proyecto Olfah en Sharjah! Cocina totalmente equipad…
$217,840
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Apartamento 2 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 320 m²
Entra en confort contemporáneo con este apartamento de 1,320 metros cuadrados, diseñado para…
$340,375
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Estudio en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
Live and Invest in Waterfront project with private beach
$160,000
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Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 25/50
Al Ghaf Tower - vida moderna cerca de la costa de SharjahAl Ghaf Tower es un nuevo proyecto …
$468,815
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Apartamento 1 habitación en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 15/50
Faradis Tower by Tiger – Modernos Apartamentos en el Corazón de Sharjah Faradis Tower by …
$273,637
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Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 9
Apartamentos de Inversión Totalmente Equipados en Sharjah con un Plan de Pago 60/40 El proye…
$247,542
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Piso 13/18
Apartamentos Inteligentes Ideales para Familias en Venta en New Sharjah Ubicado en el vibran…
$426,836
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Precio comienza desde AED 1,197.000 Silencio Desde 127 m2Discover Sendian, la comunidad resi…
$325,936
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Casa 6 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 858 m²
Nuevo proyecto exclusivo Masaar Sequoia! ¡Una buena opción para vivir e invertir! Alto nivel…
$2,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 000 m²
Descubre la comodidad y la comodidad modernas en este apartamento de 2.000 metros cuadrados,…
$462,910
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Piso 5/7
Apartamento con cocina amueblada y electrodomésticos de cocina! Un maravilloso apartamento p…
$826,575
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Tipos de propiedades en Sharjah

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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