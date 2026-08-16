Propiedades residenciales en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Preguntas frecuentes sobre las propiedades residenciales en Ras Al Khaimah
¿Cuáles son las restricciones en Ras Al Khaimah para que los extranjeros compren una casa?
Las personas extranjeras pueden comprar apartamentos y casas con derecho de propiedad únicamente en zonas francas (freehold). En otras zonas, la vivienda está disponible exclusivamente para su alquiler.
¿Es posible comprar bienes raíces aquí de forma remota?
Sí, debe comunicarse con una agencia inmobiliaria local en línea para que le ayuden a completar el trato.
¿Cuál es el costo mínimo por metro cuadrado en este emirato si hablamos de edificios nuevos?
La vivienda más barata en obra nueva está en la localidad de Mina Al Arab: cuesta a partir de 1600 euros por metro cuadrado.