Propiedades residenciales en venta en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos

apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$337,652
Apartamento 1 habitacion en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$541,877
Apartamento 1 habitacion en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$452,018
Apartamento 4 habitaciones en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 347 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$334,929
Apartamento 1 habitacion en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$432,957
Apartamento 1 habitacion en Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Maqawwarah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Mirasol II se basa en la tranquila elegancia de su primer capítulo, ofreciendo un estilo de …
$234,450
