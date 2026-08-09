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Propiedades residenciales en venta en Deira, Emiratos Árabes Unidos

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apartamentos
46
59 propiedades total found
Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 6/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff es un complejo…
$566,066
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Piso 4/8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
$816,627
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 377 m²
Piso 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff es un complejo…
$1,88M
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Apartamento 5 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 7/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 4/8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
$544,327
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 6/12
Maravea Residences es una residencia boutique junto al agua en Dubai Islands por Enzo Develo…
$506,069
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 4/8
Modernos apartamentos en el nuevo proyecto TIVANO en Dubai Islas! Apartamentos con piscina p…
$955,457
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/12
Maravea Residences es una residencia boutique junto al agua en Dubai Islands por Enzo Develo…
$680,558
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 3/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 2/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Piso 7/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 6/11
Flora Bay Residencias: boutique properties in Dubai Islands!Flora Bay Residences es un proye…
$447,796
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff es un complejo…
$891,197
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 4/8
Modernos apartamentos en el nuevo proyecto TIVANO en Dubai Islas! Apartamentos con piscina p…
$639,752
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Apartamento 5 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 1/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Este moderno apartamento de 1 dormitorio ofrece una vida cómoda y bien planificada dentro de…
$183,013
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 5/12
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 6/12
Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Coastal Haven en la zona de Dubai Islas!…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 87 m²
Este moderno apartamento de 2 dormitorios ofrece una amplia y confortable vida dentro de una…
$302,465
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/12
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Piso 6/11
Flora Bay Residencias: boutique properties in Dubai Islands!Flora Bay Residences es un proye…
$964,752
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 2/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff es un complejo…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 119 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios ofrece una cómoda familia viviendo dentro de una mo…
$412,054
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 343 m²
Piso 4/8
Modernos apartamentos en el nuevo proyecto TIVANO en Dubai Islas! Apartamentos con piscina p…
$2,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 4/8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
$707,707
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Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 3/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
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Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 239 m²
Piso 8/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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