  3. Piso en edificio nuevo SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Piso en edificio nuevo SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$550,000
2
ID: 33081
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

LUXURY no está mal. Está lleno. Diseñado por el mundialmente aclamado Zaha Hadid Architects, La sinfonía es un diálogo raro entre la forma y el sentimiento.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
