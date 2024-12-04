  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Barrio residencial Villas and townhouses

Barrio residencial Villas and townhouses

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
14
ID: 28036
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo cuenta con apartamentos de varios diseños, diseñados tanto para familias como para jóvenes profesionales. Las amplias y luminosas habitaciones se distinguen por su diseño bien pensado, creando un ambiente acogedor y funcional. El proyecto presta atención al detalle, desde el diseño interior elegante hasta los materiales ecológicos, contribuyendo a un ambiente de vida saludable y cómodo.

Además de los locales residenciales, HAYAT ofrece una infraestructura social y recreativa desarrollada: áreas de recreación, terrenos deportivos, zonas de juegos infantiles y espacios verdes. Esto hace que el complejo sea atractivo no sólo para la residencia permanente sino también para la inversión. Así, el proyecto HAYAT de Dubai South es una excelente oportunidad para vivir en una zona moderna, cómoda y prometedora con infraestructura desarrollada y accesibilidad de transporte conveniente.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

