Barrio residencial Villas and townhouses

El complejo cuenta con apartamentos de varios diseños, diseñados tanto para familias como para jóvenes profesionales. Las amplias y luminosas habitaciones se distinguen por su diseño bien pensado, creando un ambiente acogedor y funcional. El proyecto presta atención al detalle, desde el diseño interior elegante hasta los materiales ecológicos, contribuyendo a un ambiente de vida saludable y cómodo.

Además de los locales residenciales, HAYAT ofrece una infraestructura social y recreativa desarrollada: áreas de recreación, terrenos deportivos, zonas de juegos infantiles y espacios verdes. Esto hace que el complejo sea atractivo no sólo para la residencia permanente sino también para la inversión. Así, el proyecto HAYAT de Dubai South es una excelente oportunidad para vivir en una zona moderna, cómoda y prometedora con infraestructura desarrollada y accesibilidad de transporte conveniente.