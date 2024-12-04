Complejo residencial Fully furnished apartments. Move in and live.

Diseñado para encarnar la esencia de la vida del resort, Beach Walk Residence 3 ofrece a sus residentes un ambiente tranquilo y tranquilo. Los interiores están decorados en tonos neutros con lujosos acentos de oro, creando un ambiente armonioso lleno de lujo. Ventanas panorámicas de suelo a techo ofrecen impresionantes vistas de las aguas espumosas y bullicioso paisaje urbano, permitiendo que la luz natural llene los espacios vivos.

Experimente la fusión de la isla y la comodidad urbana en Beach Walk Residence 3. Despierta a la suave brisa marina y disfruta de vistas panorámicas que se extienden al horizonte, creando un ambiente de relajación eterna. La propiedad ofrece un jardín Zen, un retiro tranquilo para la reflexión pacífica y la comunión con la naturaleza, así como una piscina de infinidad en cascada donde los residentes pueden reunirse con seres queridos y disfrutar del infinito cielo.

Las Islas Dubái, contra las cuales se establece Beach Walk Residence 3, son una comunidad única frente al agua diseñada para redefinir la vida de lujo. Cinco islas interconectadas con lujosos resorts, playas prísticas y centros culturales reflejan un estilo de vida costero contemporáneo que se alinea con la ambiciosa agenda de desarrollo de Dubai para 2040. Con comodidades como puertos deportivos, campos de golf, resorts y hoteles, esta comunidad demuestra la ambición de Dubai de convertirse en un centro global para los mejores proyectos residenciales.

En este rincón exclusivo, la comodidad se encuentra con elegancia y el poder cumple con el estilo, ofreciendo a los residentes lujo y comodidad incomparables. Beach Walk Residence 3 es el epitome de la felicidad de la isla, donde cada día es un retiro tranquilo en el corazón del paisaje vibrante de Dubai.