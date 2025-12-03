  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Nadd Al Sheba 2
1
Al Marmoom
3
Villa La Palma Jebel Ali
Villa La Palma Jebel Ali
Villa La Palma Jebel Ali
Villa La Palma Jebel Ali
Villa La Palma Jebel Ali
Villa La Palma Jebel Ali
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,96M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Siguiendo el éxito global de Palm Jumeirah, Dubái presenta su Palma más nueva, más grande y más refinada. "The Palm Jebel Ali" Una edición limitada y final de villas frente al mar está disponible con un plan de pago a 4 años. Elige entre diseños de 5, 6 o 7 dormitorios — privados…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$999,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
DISTRESS DEAL! Huge Townhouse con bajo precio en DubaiPor qué esta Villa Off-Plan en Dubai es una oportunidad de inversión de alto valorInvertir en una villa fuera del plan en Dubai hoy ofrece uno de los mayores rendimientos ajustados por el riesgo en la región, especialmente dentro de una c…
Agencia
Umed properties
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,96M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Exquisita villa en la nueva comunidad de Utopia en el área de Damac Hills! ¡Una excelente opción para vivir e invertir en familia! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡La villa está equipada con utensilios de cocina y electrodomésticos! ¡Cuotas 0%! Fe…
Agencia
DDA Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$853,151
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
¡Casa adosada en un proyecto moderno de Marruecos en la zona de Golf City! Retorno de la inversión esperado: ¡6 %! ¡Perfecto para una vida cómoda y una inversión! ¡Cuotas sin intereses! Casa adosada con terraza, habitación de servicio, patio, jardín privado y garaje en la parcela. Amenidad…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Taormina Village
Casa adosada Taormina Village
Casa adosada Taormina Village
Casa adosada Taormina Village
Casa adosada Taormina Village
Casa adosada Taormina Village
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$784,762
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Lujosa comunidad de Taormina Village en el corazón de Dubai Land! ¡Una excelente opción para vivir en familia e inversión! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Plan de pago a plazos 0%! Fecha de finalización: 4 trimestres. 2027 Beneficios: estacionam…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Casa adosada Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$327,424
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Riverside – Views Collection by DAMAC.Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views.1 & 2 Dormitorios Adosados vivieron Handover: Q2 2028Panorama general del proyecto:DAMAC Riverside – Views Collection es un exclusivo enclave adosado en la nueva comunidad de Dubai, diseñad…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
FashionZ | Vista de la bahía y vista de la comunidad Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Dubai, Emiratos Árabes Unidos Descripción Precio inicial: 35.048.941.23 Rub Plan de Pago: 65 Durante la construcción 35 Al finalizar Fecha de finalización: Julio 2026.
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,38M
Año de construcción 2024
Beverly Hills Drive en Trump Estates es californiano viviendo en su máxima expresión. Ubicado dentro del Trump International Golf Club, ofrece un estilo de vida verdaderamente singular, lleno de naturaleza, el aire libre y la esencia misma del lujo. Experimente la opulencia hasta donde alca…
Desarrollador
damac properties
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,31M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
¡Villa exclusiva en la nueva comunidad de Cavalli Estates en Damac Hills! ¡Excelente opción para vivir e invertir! ¡Rendimiento desde el 5%! ¡Existe la posibilidad de obtener una "Visa Dorada"! ¡Las villas están equipadas con muebles de marca! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2024 Insta…
Agencia
DDA Real Estate
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$600,000
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
For Sale New Project Villas in Dubai DAMAC';S ISLAND 🌴🌊  NEW RESORT-LIKE WATER MASTER COMMUNITY!  Launching Soon🚀 4 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 2.2 Mln  ✅Sizes from 2,319 SQ.FT approx  5 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 3 Mln  ✅Sizes from 3,324 SQ.FT 5, 6 &…
Agencia
AxA property
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubái, Emiratos
de
$6,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the shimmering waters of the Arabian Gulf—an exquisite archipelago paradise just steps away from the Dubai coastline. This large-scale urban project embodies the country's ambitious vision, creating a unique place unlike any other.   The islands …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$925,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Exquisita villa en la comunidad cerrada premium Arabian Ranches! ¡Por la vida y la inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde 6,6% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de finalización: 2026 Amenidades: Central Park, campo de cricket, canchas de tenis, piscinas, …
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Velora
Casa adosada Velora
Casa adosada Velora
Casa adosada Velora
Casa adosada Velora
Casa adosada Velora
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$679,452
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos
de
$571,759
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Nos complace ofrecer estas exclusivas casas adosadas de 3 a 4 habitaciones llamadas "Nima". por el renombrado desarrollador Emaar. Schiers alberga complejos en exuberantes espacios verdes. The Valley es una pintoresca ciudad nueva formada por modernas casas adosadas donde la vida encuentra i…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Casa adosada La Tilia at Villanova
Casa adosada La Tilia at Villanova
Casa adosada La Tilia at Villanova
Casa adosada La Tilia at Villanova
Casa adosada La Tilia at Villanova
Casa adosada La Tilia at Villanova
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$726,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
¡Casas adosadas en la comunidad familiar de Villanova en Dubai! ¡Por la vida y la inversión! ¡Cocina totalmente amueblada! ¡Muchas comodidades para una vida cómoda! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Servicio…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Verona
Casa adosada Verona
Casa adosada Verona
Casa adosada Verona
Casa adosada Verona
Casa adosada Verona
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$469,041
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Casa adosada de élite con diseño interior lujoso en el área de Damac Hills 2! ¡Excelente opción para vivir, reventa y alquiler! Alto rendimiento: ¡desde 6,5% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo para inversores! Fecha de entrega: 2 trimestres. 2026 Instalaciones: piscina de olas, cine f…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Beach Mansion
Villa Beach Mansion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,00M
Año de construcción 2024
Playa Emmaar Oferta: venta Categoría: Apartamento Edificio: Mansión de la playa Habitaciones: 3 Baños: 3 + cuarto de baño Vista: vista completa del puerto deportivo Piso: en el piso superior   Zona de balcón: sí
Agencia
DOM REAL ESTATE
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Casa adosada Marwa Crystal Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$969,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
FEATURES: • Kitchen with Home Appliances • Mitsubishi Home Elevators with Safety Systems • Luxury Flooring for Master Bedroom • Video and Audio Intercom System • Swimming Pool (Optional) • Luxury Bathroom • Walk in Closet for Master Bedroom • Storeroom • Two Covered Parking • Styl…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,64M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
The Oasis by Emaar es uno de los desarrollos más exclusivos de Dubái, con 9,4 millones de m² de grandeza: 7.000 residencias, amplias parcelas, vistas panorámicas, aguas cristalinas y parques frondosos. El proyecto ofrece una cuidada selección de villas de lujo de 4, 5 y 6 dormitorios, exqui…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,15M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 368–675 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Knightsbridge, la primera comunidad de bienestar adaptado al clima de Dubai, presenta un exclusivo oasis boutique inspirado en el estilo arquitectónico británico. Ubicado en el corazón del distrito 11 de Meydan.Knightsbridge será el hogar de 112 viviendas de lujo, incluyendo meticulosamente …
Agencia
Easy Life Property
Villa Laguny Damak
Villa Laguny Damak
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$547,945
Año de construcción 2024
Santorini Oferta: venta Categoría: Casa adosada Habitaciones: 4 Baños: 5 Ver: Ver la comunidad Estacionamiento: 2 Amueblado: Sin amueblar Balcón: si Disponibilidad: fuera de plan, octubre de 2024.
Agencia
DOM REAL ESTATE
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$34,25M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Invierta en bienes raíces en Dubai: ¡ganancias récord y seguridad garantizada! - No está sujeto al impuesto inmobiliario y al alquiler; - Los bienes inmuebles están creciendo a un precio del 5-7% anual; - Entrega sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores pre…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Nima
Casa adosada Nima
Casa adosada Nima
Casa adosada Nima
Casa adosada Nima
Casa adosada Nima
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$680,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Casa adosada premium en el nuevo proyecto Nima en la popular comunidad familiar The Valley! Hermosa vista de vegetación y agua! ¡Para los amantes de los paseos y de la vida tranquila! ¡Ubicación conveniente cerca de áreas clave de Dubai! ¡Perfecto para vivir en familia, reventa y alquiler! …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,87M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nos complace presentarles esta fabulosa Villa de lujo extra, llamada V55, con 7 dormitorios, ubicada en el prestigioso complejo residencial llamado UTOPIA – Villas turísticas urbanas. Una comunidad en una tranquila zona verde de DAMAC Hills, cerca del Trump International Golf Club. UTOPIA…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,64M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Villa en el gran proyecto Palm Jebel Ali en la zona costera de Dubai! ¡Rendimiento de alquiler desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Ubicación de lujo! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de finalización: 2027 La característica principal del proyecto será una playa de 110…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Casa adosada Terra Golf Collection Phase 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,75M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Invierta en bienes raíces en Dubai: ¡ganancias récord y seguridad garantizada! - No está sujeto al impuesto inmobiliario y al alquiler; - Los bienes inmuebles están creciendo a un precio del 5-7% anual; - Entrega sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores pre…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$34,04M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Palacio de Suecia en la reconocida y exclusiva Dubai World Island, diseño Bfully Home, totalmente amueblado y equipado. Estas fabulosas villas de ultra lujo tienen todo lo que necesita, distribuidas en 6 niveles, con 7 habitaciones, esta villa hará realidad todos sus sueños. Información de …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$10,66M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa de lujo Signature Mansions JGE en el corazón de una de las zonas residenciales más deseadas de Dubai! ¡Cuotas sin intereses! Impresionantes vistas panorámicas de los campos de golf! ¡Cocina amueblada! Fecha de vencimiento: 2.º trimestre de 2025 Servicios: cine en casa, habitaciones …
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Lillia at The Valley
Casa adosada Lillia at The Valley
Casa adosada Lillia at The Valley
Casa adosada Lillia at The Valley
Casa adosada Lillia at The Valley
Casa adosada Lillia at The Valley
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$547,945
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Elegante casa adosada en la nueva comunidad Lillia at The Valley en Dubai Land! ¡Excelente opción para vivir e invertir! Ingresos garantizados: ¡desde 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Buena ubicación! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento - 1er trimestre. 2027 Ser…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Reportage Village
Casa adosada Reportage Village
Casa adosada Reportage Village
Casa adosada Reportage Village
Casa adosada Reportage Village
Casa adosada Reportage Village
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$438,794
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Casa adosada en el exclusivo proyecto Reportage Village en Dubai Land! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir, invertir o alquilar! ¡Casa adosada con una amplia terraza! La casa está equipada con gabinetes y encimeras de cocina, tocadores y espejos. Infraestructura: jardines paisajís…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Venera
Casa adosada Venera
Casa adosada Venera
Casa adosada Venera
Casa adosada Venera
Casa adosada Venera
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$679,452
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,34M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 294–1 369 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Jouri Hills – un nuevo complejo residencial del desarrollador de Arada, conocido por sus propiedades inmobiliarias premium. Ubicado en el exclusivo Jumeirah Golf Estates, el complejo ofrece un estilo de vida tranquilo y medido. Cada residencia está diseñada teniendo en cuenta las tendencias…
Agencia
Capri Realty Real Estate
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$7,67M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Comunidad exclusiva de Plagette32 en el área de Tilal Al Ghaf! ¡Por la vida y la inversión! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2026 Ventajas: piscinas, pla…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
¡Exquisita villa en la nueva comunidad de Golf Lane en Emaar South! ¡Por vida e inversión! Ingresos garantizados: ¡hasta el 10% en $! ¡Proporcionemos un catálogo de inversores! ¡Propiedad premium! ¡Plan de cuotas sin intereses! Plazo de entrega - 4 m2. 2028. Infraestructura: campo de golf …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,07M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Lujosa mansión en Belair Fase 2 de Damac Properties! Alto retorno de la inversión: ¡desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Plan de cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2024 Servicios: piscinas privadas, parque ecológico con áreas temáticas, can…
Agencia
DDA Real Estate
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,50M
Un nuevo capítulo de vida real sin igual se desarrolla aquí, un lugar donde el lujo se encuentra con la pasión Equina y un lugar donde todos los sueños ecuestres llegan a la realidad.Bienvenido a Grand Polo Club y Resort por Emaar.Entra en un mundo de lujo, elegancia y armonía con la natural…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,22M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Our four bedroom villa is meticulously crafted to provide comfort and elegance, ensuring that every resident can enjoy a refined living experience. Each villa features a private pool, adding an extra touch of exclusivity and a personal oasis for relaxation and recreation. Carefully designed …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$18,77M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Lujosa mansión en la comunidad de las Islas Lanai en el área de Tilal Al Ghaf! ¡Por la vida y la inversión! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Cuotas sin intereses! ¡Le proporcionaremos un catálogo para inversores! Fecha de entrega: 2 trimestres. 2027 Infraestructura: restaurantes, estaciona…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,48M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Invertir en bienes raíces en Dubai: ganancias récord y seguridad garantizada! - No sujeto a impuestos inmobiliarios y alquiler; - Los bienes raíces están creciendo a un precio del 5-7% por año; - Cuota sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores precios; - Fu…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$19,26M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
MAG MEWS Mansions – Elevated Villa Living in MBR City, Dubai.Arquitectura moderna. Privacidad dorada. Calidad intransigente.5 Dormitorios " Mansiones de Firma "Panorama general del proyecto:MAG MEWS Mansions es una comunidad residencial ultra-premium en el corazón de Mohammed Bin Rashid City…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the sparkling waters of the Arabian Gulf, presenting an exquisite archipelago paradise just minutes from the Dubai coastline. This large-scale project embodies the country's ambitious desire to create a unique place unlike any other.   Its island…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Casa adosada Marbella Damac Lagoons
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$802,240
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nos complace ofrecerles estas lujosas propiedades, inmersas en el conjunto residencial denominado MARBELLA, y creadas por la premiada promotora DAMAC Properties. MARBELLA en Damac Lagoons, en Dubailandia, está llena de carácter y color con una obra maestra artística que combina sin esfuerzo …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$607,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Asistencia para obtener el estatus de residente. Selección gratuita de bienes raíces. ¡Apoyo legal como regalo! Viewz Residence es un nuevo complejo en JLT by Danube Properties, que incluye una colección de estudios, apartamentos con 1 – 3 dormitorios y villas de 4 camas en el techo. Estas…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Casa adosada Greenway2 Emaar
Casa adosada Greenway2 Emaar
Casa adosada Greenway2 Emaar
Casa adosada Greenway2 Emaar
Casa adosada Greenway2 Emaar
Casa adosada Greenway2 Emaar
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$740,384
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ubicado en el vibrante corazón de Dubai, Greenway 2 ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia sin precedentes. Estilo de vida de golf en una exclusiva comunidad cerrada. Aquí es donde el diseño contemporáneo se combina con la calidez de un hogar. Casas adosadas elegantemente di…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,44M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Las impresionantes vistas del horizonte de Dubái y la serenidad de una laguna privada crean un equilibrio perfecto entre la comodidad urbana y la belleza natural. La colección Bentley Home traduce siluetas y formas sinónimo de la leyenda automovilística británica en un lenguaje de mobiliari…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$779,759
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Tenemos el placer de presentarles esta fabulosa villa de lujo extra, de 5 dormitorios, ubicada en el prestigioso complejo residencial denominado "PARK GREENS". Una comunidad en una tranquila zona verde de DAMAC Hills, cerca del Trump International Golf Club. Este exclusivo proyecto reside…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,72M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El caballito de mar flotante, un destino más allá de la imaginación, una hazaña de innovación lograda mediante la unión de la ingeniería y la imaginación. Las villas Floating Seahorse son un ejemplo de diseño y artesanía atemporales distribuidas en tres niveles, incluido un espectacular fond…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,22M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¿Has estado interesado en inversiones durante mucho tiempo? ¡Invierta inmediatamente con la GARANTÍA de INGRESOS en los bienes raíces de los EAU! - Ingresos de alquiler garantizados en promedio 11%. - Clima fiscal favorable del 0% para propiedad y alquiler. - Protección de inversores por …
Agencia
DDA Real Estate
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,27M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Mansión con jardín propio y garaje! ¡Lujosa mansión en el complejo South Bay 3 en el sur de Dubai! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir e invertir! Todas las mansiones cuentan con sala familiar y de juegos, una amplia sala de estar, oficina, trastero y lavadero. Infraestructura: es…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Greenville
Casa adosada Greenville
Casa adosada Greenville
Casa adosada Greenville
Casa adosada Greenville
Casa adosada Greenville
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$876,712
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
¡Casa adosada en la elegante comunidad de Greenville en el área de Emaar South! ¡Ubicación privilegiada! ¡Cerca del campo de golf y del parque! ¡Excelente opción para vivir e invertir! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árab…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,67M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Villa de lujo en el nuevo proyecto Mira Villas by Bentley Home en la ciudad de Mohammed Bin Rashid (ciudad MBR)! ¡Totalmente amueblado con interiores de diseño! ¡Impresionantes vistas del horizonte de Dubái! ¡Una gran opción para los amantes de los paseos y la naturaleza exuberante! ¡Por la…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$40,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Planta baja: Sala de estar formal Comedor formal Cocina abierta Barra de bar Cine en casa Gran vestíbulo Sala de juegos para niños Garaje para 4 coches Área personal: Cocina secundaria Lavandería 3 habitaciones independientes para el personal + baños en suite Exterior: Área de …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Sentidos: Jade en los campos; ¡Nuevo complejo de casas adosadas de lujo en la ciudad de Mohammed Bin Rashid! Rendimiento: ¡7,7%! ¡Perfecto para vivir e invertir! Cada residencia incluye un garaje, patio, sala de personal y amplias terrazas. Comodidades: Los residentes disfrutarán de la op…
Agencia
DDA Real Estate
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$898,456
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Villa lista en la moderna comunidad The Springs en Dubai! ¡Perfecto para vivir e invertir! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 10%! ¡Hermosa vista del lago! Instalaciones: piscina, cancha de tenis, parques infantiles; área de recreación y asador, canchas de baloncesto y mucho más. Ubic…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Knightsbridge
Casa adosada Knightsbridge
Casa adosada Knightsbridge
Casa adosada Knightsbridge
Casa adosada Knightsbridge
Casa adosada Knightsbridge
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,15M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Agencia
DDA Real Estate
Villa Fairway Villas Emaar South
Villa Fairway Villas Emaar South
Villa Fairway Villas Emaar South
Villa Fairway Villas Emaar South
Villa Fairway Villas Emaar South
Villa Fairway Villas Emaar South
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$816,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nos complace ofrecer esta propiedad de lujo rodeada de naturaleza, "Fairway Villas" Forma parte de la colección Emaar. La ubicación estratégica en el sur de Dubai le permite llegar rápidamente a Expo City y ofrece fácil acceso al aeropuerto internacional Al Maktoum. Esta próspera comunidad o…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Casa adosada Terra Golf Collection
Casa adosada Terra Golf Collection
Casa adosada Terra Golf Collection
Casa adosada Terra Golf Collection
Casa adosada Terra Golf Collection
Casa adosada Terra Golf Collection
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,98M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Villa exclusiva en la nueva comunidad TERRA Golf Collection en el área de Jumeirah Golf Estates (ROI - 11,5% en $)! ¡Maravillosos apartamentos para vivir e invertir! Rentabilidad del alquiler: ¡desde el 21%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Los apartamentos están equipados c…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Violet 4
Casa adosada Violet 4
Casa adosada Violet 4
Casa adosada Violet 4
Casa adosada Violet 4
Casa adosada Violet 4
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$536,986
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Lujosa casa adosada en la nueva comunidad Violet 4 en Damac Hills 2! Plano de planta abierto e interior elegante. ¡Pintoresca vista panorámica! ¡Cocina totalmente amueblada! ¡Una excelente opción para vivir en familia e inversión! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable …
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Verdana III
Casa adosada Verdana III
Casa adosada Verdana III
Casa adosada Verdana III
Casa adosada Verdana III
Casa adosada Verdana III
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$423,388
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Casa adosada de lujo Verdana III en Dubai Investments Park! ¡Gran opción para inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 5% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2027 Amenidades: áreas de descanso con sombra…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the shimmering waters of the Arabian Gulf—an exquisite archipelago paradise just steps away from the Dubai coastline. This large-scale urban project embodies the country's ambitious vision, creating a unique place unlike any other.   The islands …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$635,815
Año de construcción 2026
¡Damac Lagoons presenta Mykonos!Mykonos es un lanzamiento reciente de la conocida comunidad de DAMAC Lagoons, donde puede sumergirse en la atmósfera de los famosos resorts mediterráneos. El autor del proyecto es DAMAC Properties. Entre las unidades ofrecidas a la venta en Mykonos se encuentr…
Desarrollador
damac properties
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Villa 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,08M
Año de construcción 2024
Hay elevar tu estilo de vida. Y luego están las casas adosadas de 6 y 7 dormitorios Legends – con grandes espacios de jardín en el patio trasero, vistas eternas de golf y la alegría de vivir en la comunidad. El lujo cosmopolita se encuentra con las texturas de tierra para crear un sentimien…
Desarrollador
damac properties
Casa adosada Murooj Al Furjan
Casa adosada Murooj Al Furjan
Casa adosada Murooj Al Furjan
Casa adosada Murooj Al Furjan
Casa adosada Murooj Al Furjan
Casa adosada Murooj Al Furjan
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$735,100
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Elegante casa adosada en la comunidad de élite de Murooj Al Furjan! ¡Por la vida y la inversión! Rentabilidad: ¡desde 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡La entrega llegará pronto! ¡Casa adosada con acabados llave en mano! Fecha de finalización: 4 m2. 2024 Estacionam…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Elwood
Villa Elwood
Villa Elwood
Villa Elwood
Villa Elwood
Villa Elwood
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,17M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Villa en la comunidad premium de Elwood en The Valley! ¡Para vivir en familia e invertir! ¡Vista panorámica! ¡Muchas comodidades para una vida cómoda! ¡Excelente ubicación! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! …
Agencia
DDA Real Estate
Cabaña Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Cabaña Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Cabaña Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Cabaña Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Área 294–532 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Arada, fundada en 2017. con sede en los EAU, es el desarrollador progresivo de más rápido crecimiento en la región.  Arada fue creado para construir áreas y experiencias que enriquecen, involucran e inspiran a las personas. Las casas Arada tienen un diseño excepcional y los mejores ser…
Agencia
DOM REAL ESTATE
Villa Amara
Villa Amara
Villa Amara
Villa Amara
Villa Amara
Villa Amara
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,99M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Villa única en la nueva comunidad de Amara en el área de Tilal Al Ghaf! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 6% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Plan de cuotas 0%! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Amenidades: pis…