  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Al Marmoom
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos

Dubái
9
Ajmán
1
Abu Dabi
6
Um el Kaiwain
3
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Mostrar todo Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Casa adosada Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos
de
$571,759
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Nos complace ofrecer estas exclusivas casas adosadas de 3 a 4 habitaciones llamadas "Nima". por el renombrado desarrollador Emaar. Schiers alberga complejos en exuberantes espacios verdes. The Valley es una pintoresca ciudad nueva formada por modernas casas adosadas donde la vida encuentra i…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Mostrar todo Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos
de
$953,050
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Nos complace ofrecer estas exclusivas TwinVillas de 3 a 5 habitaciones llamadas "Alana". por el renombrado desarrollador Emaar. El Valle alberga barrios elegantes y tranquilos rodeados de naturaleza, con cursos de agua que se integran armoniosamente con el pueblo. Este fabuloso complejo ofre…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Mostrar todo Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos
de
$762,440
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Villas de lujo diseñadas a medida en venta, ubicadas en Palm Jebel Ali. Sobre plano 2027 La villa "Cranberry Sky" Parte del proyecto Coral Villas Collection de pisos G + 2 cuenta con 7 dormitorios, biblioteca y un salón con terraza. Nakheel es un desarrollador líder a nivel mundial que…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
OneOne
En el mapa
Realting.com
Ir