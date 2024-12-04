  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Casa adosada Reportage hills

Casa adosada Reportage hills

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$750,000
;
6
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33084
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Coral Beach Villas
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,68M
Villa The Springs
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$898,456
Villa Park Greens by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$779,759
Cabaña Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,09M
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,72M
Está viendo
Casa adosada Reportage hills
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$750,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Mostrar todo Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Villa Damac Lagoons | New Cluster Launch
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$635,815
Año de construcción 2026
¡Damac Lagoons presenta Mykonos!Mykonos es un lanzamiento reciente de la conocida comunidad de DAMAC Lagoons, donde puede sumergirse en la atmósfera de los famosos resorts mediterráneos. El autor del proyecto es DAMAC Properties. Entre las unidades ofrecidas a la venta en Mykonos se encuentr…
Desarrollador
damac properties
Dejar una solicitud
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Mostrar todo Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$925,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Exquisita villa en la comunidad cerrada premium Arabian Ranches! ¡Por la vida y la inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde 6,6% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de finalización: 2026 Amenidades: Central Park, campo de cricket, canchas de tenis, piscinas, …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Mostrar todo Casa adosada Morocco
Casa adosada Morocco
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$853,151
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
¡Casa adosada en un proyecto moderno de Marruecos en la zona de Golf City! Retorno de la inversión esperado: ¡6 %! ¡Perfecto para una vida cómoda y una inversión! ¡Cuotas sin intereses! Casa adosada con terraza, habitación de servicio, patio, jardín privado y garaje en la parcela. Amenidad…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones