  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2

Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,07M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 16565
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/3/24

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

¡Lujosa mansión en Belair Fase 2 de Damac Properties! Alto retorno de la inversión: ¡desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Plan de cuotas sin intereses!

Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2024

Servicios: piscinas privadas, parque ecológico con áreas temáticas, canchas deportivas cómodas y seguras, espacios de estacionamiento individuales en el territorio de cada villa, área de barbacoa, parque infantil, campo de golf, jardín zen , restaurantes y cafeterías, jardines y parques.

Ubicación:
10 minutos en coche del Dubai Polo and Equestrian Club.
11 minutos en coche del centro comercial First Avenue.
13 minutos en coche de Miracle Garden.
14 minutos en coche de IMG World of Adventure.
24 minutos en coche del centro comercial Mall of the Emirates.
28 minutos en coche del aeropuerto internacional Al -Maktum.

Plan de pago:
20% - pago inicial
40% - durante la construcción
40% - al finalizar

Proporcionaremos disponibilidad de apartamentos disponibles ¡bajo petición!

¡Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas, llame o escriba! ¡Oferta del desarrollador! ¡0% de comisión de agente!

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Kayan Phase 2
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,33M
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$19,26M
Casa adosada Kensington Gardens
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$876,712
Villa Marbella
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,46M
Villa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiratos Árabes Unidos
de
$953,050
Está viendo
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Sobha Elwood
Villa Sobha Elwood
Villa Sobha Elwood
Villa Sobha Elwood
Villa Sobha Elwood
Mostrar todo Villa Sobha Elwood
Villa Sobha Elwood
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Sobha Elwood es un santuario de vida refinada, ubicado en un paisaje verde y exuberante. Esta lujosa comunidad redefine la vida moderna con sus villas meticulosamente diseñadas, disponibles en configuraciones de 4, 5 y 6 habitaciones. Cada residencia es una obra maestra, diseñada cuidadosame…
Desarrollador
Sobha Realty
Dejar una solicitud
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Mostrar todo Villa Utopia
Villa Utopia
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,96M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
¡Exquisita villa en la nueva comunidad de Utopia en el área de Damac Hills! ¡Una excelente opción para vivir e invertir en familia! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡La villa está equipada con utensilios de cocina y electrodomésticos! ¡Cuotas 0%! Fe…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Mostrar todo Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,26M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones