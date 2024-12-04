Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2

¡Lujosa mansión en Belair Fase 2 de Damac Properties! Alto retorno de la inversión: ¡desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Plan de cuotas sin intereses!



Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2024



Servicios: piscinas privadas, parque ecológico con áreas temáticas, canchas deportivas cómodas y seguras, espacios de estacionamiento individuales en el territorio de cada villa, área de barbacoa, parque infantil, campo de golf, jardín zen , restaurantes y cafeterías, jardines y parques.



Ubicación:

10 minutos en coche del Dubai Polo and Equestrian Club.

11 minutos en coche del centro comercial First Avenue.

13 minutos en coche de Miracle Garden.

14 minutos en coche de IMG World of Adventure.

24 minutos en coche del centro comercial Mall of the Emirates.

28 minutos en coche del aeropuerto internacional Al -Maktum.



Plan de pago:

20% - pago inicial

40% - durante la construcción

40% - al finalizar



Proporcionaremos disponibilidad de apartamentos disponibles ¡bajo petición!



¡Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas, llame o escriba! ¡Oferta del desarrollador! ¡0% de comisión de agente!