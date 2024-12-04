  1. Realting.com
Casa adosada DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$999,000
de
$314/m²
2/12/25
$999,000
2/12/25
$3,62M
2/12/25
$3,48M
;
Premium Premium
16
ID: 32975
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

English English

DISTRESS DEAL! Huge Townhouse con bajo precio en Dubai

Por qué esta Villa Off-Plan en Dubai es una oportunidad de inversión de alto valor

Invertir en una villa fuera del plan en Dubai hoy ofrece uno de los mayores rendimientos ajustados por el riesgo en la región, especialmente dentro de una comunidad planificada que ofrece estilo de vida, infraestructura y crecimiento de capital a largo plazo. Aquí están las razones clave por las que esta propiedad destaca:

1. Potencial de apreciación de alta capital

El segmento de villas y casas adosadas de Dubai ha mostrado una de las tasas de apreciación más fuertes a nivel mundial.
Los activos fuera del plan bien localizados en las comunidades establecidas a menudo registran un crecimiento del 20 al 35% a mano, impulsado por una oferta limitada y una demanda continua de usuarios finales.

2. Punto de entrada inferior, mayor margen

Debido a que este es un activo fuera del plan, el inversor entra a un precio de mercado inferior con un plan de pago estructurado.
Sólo AED 521.700 se requiere ahora para transferir la propiedad, mientras que las cuotas restantes continúan hasta 2026, lo que le permite controlar un activo de alto valor con capital inicial mínimo.

3. Rendimientos de alquiler fuertes después de la entrega

La demanda de villas modernas en las comunidades familiares ha aumentado en Dubai.
A mano, esta villa de 5 dormitorios puede generar rendimientos netos de alquiler de 6 a 8 %, lo que supera significativamente los mercados tradicionales en Europa y Asia.

4. Unidades de vida de la comunidad premium demanda de usuario final

Esta villa se encuentra dentro de una comunidad autosuficiente y rica en amenidad que ofrece:

  • Parques privados y espacios verdes

  • Senderos de ciclismo

  • Piscinas comunitarias

  • Instalaciones de fitness y bienestar

  • Venta al por menor, cafeterías y zonas recreativas

Estas características hacen que la propiedad sea muy atractiva para las familias, el segmento de inquilino más estable y fiable de Dubai.

5. Vista del parque + Diseño moderno = Valor de reventa superior

Con vistas al parque, interiores bien diseñados y diseño eficiente de 5 dormitorios, la villa tiene una ventaja natural en el valor de reventa.
Las propiedades con tal posicionamiento normalmente venden más rápido y a una prima en comparación con las unidades internas.

6. Mercado seguro y regulado

El sector inmobiliario de Dubai es uno de los mercados más estrictamente regulados a nivel mundial:

  • RERA protección del cuervo

  • Reglas transparentes

  • Normas de gestión

  • Gobernanza fuerte

Esto garantiza la máxima seguridad para los compradores fuera del plan y la transparencia institucional.

7. Crecimiento a largo plazo de la economía de los EAU

La población de Dubai está creciendo por más de 100.000 residentes al año, impulsado por:

  • Nueva reforma del visado

  • Migración mundial de talentos

  • Reubicación institucional

  • Expansión económica

La demanda de villas de calidad es significativamente superando el suministro, creando una tendencia ascendente continua para las valoraciones de las villas.

En resumen:

Esta villa ofrece una rara combinación de:
capital de entrada baja + ubicación de la comunidad principal + alta apreciación + renta fuerte
- convertirlo en una inversión ideal tanto para la ganancia a corto plazo como para la construcción de riqueza a largo plazo.

Si quieres, también puedo preparar:
✔ Un folleto de inversores pulido
✔ Versión de envío de WhatsApp
✔ Mesa de proyección de ROI (1, 3, 5 años)
✔ Comparación con comunidades similares

Sólo dime qué formato prefieres.

