Locales comerciales en venta en Yildirim, Turquía

2 propiedades total found
Propiedad comercial 4 026 m² en Yildirim, Turquía
Propiedad comercial 4 026 m²
Yildirim, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Área 4 026 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en Bursa con un amplio terreno y un café El hotel está ubicado en la zona de …
$3,42M
Tienda 248 m² en Cicek Caddesi, Turquía
Tienda 248 m²
Cicek Caddesi, Turquía
Área 248 m²
$22,16M
