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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Uskudar, Turquía

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Apartamento 4 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 13/15
Apartamento con balcón en alquiler en planta alta en Benesta Acıbadem Este apartamento de 3 …
$4,079
por mes
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