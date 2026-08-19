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Villas en la montaña en venta en Trabzon, Turquía

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Ortahisar
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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villas elegantes y espaciosas en un complejo en Ortahisar Trabzon Las villas están situadas …
$344,919
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$704,886
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en Trabzon Ortahisar, Rodeadas de Naturaleza y a Poca Distancia de la …
$950,264
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