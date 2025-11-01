Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Tire
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Tire, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
$330,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir