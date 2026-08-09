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Villas en venta en Silivri, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Silivri, Turquía
Villa 4 habitaciones
Silivri, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas Espaciosas con Jardín y Piscina en Estambul Silivri Las villas en venta se encuentran…
$516,780
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Villa 1 habitación en Silivri, Turquía
Villa 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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